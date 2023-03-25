В Петербурге выставили на продажу БЦ «Балтийский морской центр» за 1,25 млрд рублей

Петербургский бизнес-центр «Балтийский морской центр» выставили его на продажу за 1,25 миллиарда рублей.

Как передает Агентство Бизнес Новостей, данное здание, построенное в 1979 году, находится на Межевом канале, 5, лит. АХ. Его общая площадь составляет 13,2 тысяч квадратных метров. Оно было построено для Балтийского морского пароходства и Морского торгового порта.

Не позднее 2015 года арендатором помещений тало ЗАО «Балтдрага», которое было ликвидировано в том же году. На его место пришло ООО «Балтдрага», обанкротившееся несколько лет назад. Последнее является правопредшественником ООО «БМЦ Инвест».

Бизнес-центр на сегодняшний день полностью практически заполнен арендаторами, среди которых много компаний, занимающихся портовой деятельностью.

На фоне падения грузооборота в Северной столице многие такие компании вынуждены проводить реструктуризацию.