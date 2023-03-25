В Петербурге построят центр анестезиологии и реаниматологии на Льва Толстлого

В Петербурге на улице Льва Толстого собираются возвести центр анестезиологии и реаниматологии при НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Горбачевой.

Корпус научно-клинического центра анестезиологии и реаниматологии в составе НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М.Горбачевой будет располагаться на улице Льва Толстого № 6-8 в Петроградском районе Петербурга.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры выдал разрешение на реализацию проекта. Об этом пишет “МК в Питере”.

Отмечается, что высота здания составит около 32 метров.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Красногвардейском районе Петербурга хотят построить новый четырехэтажный завод, на котором будут производить жидкие лекарственные препараты.