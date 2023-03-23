Офтальмолог рассказала петербуржцам, как помочь расслабиться глазам при работе за компьтором

Петербуржцам рассказали о том, как правильно давать отдыхать глазам от монитора компьютера и как не стоит “помогать” своим глазам.

Как передает “МК в Новгороде”, офтальмолог Жанна Дебольская поделилась советами по поводу того, как расслабить глаза при работе за компьютером. По ее словам, важно делать небольшие перерывы и отводить взгляд от монитора.

Специалист с периодичностью в пять-семь минут отводить взгляд от монитора и смотреть в окно, при том желательно вдаль, например в парк или лес. Это поможет снять с глаз спазм аккомодации.

Также доктор посоветовала людям, что проводят за компьютером много времени использовать капли для увлажнения глаз, которые улучшают питание роговицы и предотвращают пересыхание.

А вот чем не стоит промывать глаза при конъюнктивите, так это травяными примочками или ромашкой. Такое самолечение может только усложнить ситуацию.