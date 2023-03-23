В Петербурге число заболевших коронавирусом за сутки вновь оказалась ниже числа выздоровивших

Каждый день обновляются данные по новым случаям заражения коронавирусной инфекции. В Петербурге за последние сутки число заболевших COVID-19 составило более 1 300 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на четверг, 23 марта, в городе за последние сутки было выявлено 1 336 новых случаев заражения коронавирусной инфекции. Накануне число зараженных составляло 1 295 человек. За сутки было с коронавирусом госпитализировали 139 человек. Число выздоровевших за сутки составило 1 616.

За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции в медучреждениях города умерло 10 пациентов. За все время с начала пандемии в городе вирус унес жизни 37 329 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 22 марта число выздоровиших после COVID-19 составило 2 116 человек и оказалось выше числа заболевших.