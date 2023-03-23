В Петербурге потеплеет до +10 градусов и пройдут дожди

В Петербурге за счет периферии циклона поднимется ветер, сопровождаемый дождями. Также в городе ощутимо поднимется температура воздуха, а атмосферное давление останется пониженным.

Как рассказал ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус, в четверг, 23 марта, в городе на Неве на погодные условия окажет влияние периферия циклона: небо затянет плотными облаками, пройдут кратковременные дожди. Также будет наблюдаться порывистый ветер.

Столбики термометра покажут +8...+10 градусов. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 734 мм ртутного столба, что ниже нормы.

В пятницу кратковременные дожди продолжат идти в Петербурге, а температура немного понизится.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на 23 марта в Северной столице объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра.