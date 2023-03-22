Каждый четвертый петербургский работодатель проверяет кредитную историю соискателей

Во время рассмотрения кандидатов на работу работодатель не редко интересуется кредитной историей потенциальных подчиненных. В Петербурге кредитной историей кандидатов интересуются в каждой четвертой компании.

Согласно опросу, проведенному специалистами сервиса по поиску работы SuperJob, 16% работодателей проверяют кредитную историю при отборе сотрудников на все позиции и 11% делают это только при отборе на конкретные специальности.

Чаще всего кредитная история вызывает интерес при рассмотрении кандидатов на руководящие должности, позиции, связанные с материальной ответственностью, заключением договоров и организацией поставок.

Среди соискателей сталкиваться с запросом на проверку кредитной истории при приеме на работу доводилось лишь каждому десятому. Также отмечается, что 71% опрошенных полагают, что подобная процедура их миновала.

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