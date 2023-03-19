"Аэрофлот" отменил рейсы между Сочи и Петербургом из-за непогоды

Из-за сильного тумана в Сочи многие авиарейсы в разные регионы были отменены. В том числе и рейсы “Аэрофлота”, которые должны были отправиться в Петербург.

В воскресенье, 19 марта, из-за погодных условий в Сочи авиакомпания “Аэрофлот” отменила приличное количество рейсов в разные города и в обратном направлении. Северная столица не стала исключением. Так, например, были отменены рейс SU2814 из Петербурга в Сочи и рейс SU2815 в обратном направлении. Об этом сообщают в пресс-службе компании.

Также на 19 и 20 марта были отменены рейсы между Сочи и Москвой, Пермью, Екатеринбургом, Самарой и Уфой. Авиакомпания попросила пассажиров по возможности не пребывать в аэропорт. Также было отмечено, что переоформить билет на другие даты можно самостоятельно или же запросить возврат средств.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Иран планируют запустить прямые рейсы из Петербурга и Казани.