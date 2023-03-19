Вице-губернатор Потехина озвучила возможную причину смерти петербуржской школьницы на физкультуре

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина сообщила, что причиной смерти девочки, умершей на уроке физкультуры в одной из городских школ, может являться генетическое заболевание.

По словам Потехиной, окончательное заключение патологоанатомической экспертизы еще не готово, однако по предварительным данным, к смерти могло привести генетическое заболевание, которое пока не поддается лечению. Об этом Потехина написала на своей странице в соцсети “Вконтакте”.

Она также отметила, что диагностика таких заболеваний проводится за пределами школьной диспансеризации. Симптомы этой болезни у ребенка проявлены не были.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в одной из школ Выборгского района на уроке физкультуры умерла ученица седьмого класса. Несмотря на старание врачей, реанимировать ребенка не вышло.