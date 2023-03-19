Атмосферный фронт 19 марта принесет в Петербург небольшие дожди

Погода в Петербурге не претерпит сильных изменений, все также будет наблюдаться небольшой плюс и облачность. Однако появятся и осадки, в основном в виде дождя.

Как рассказал ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, в воскресенье, 19 марта, в городе на Неве за счет атмосферного фронта, вытянувшегося в широтном направлении, ожидается преимущественно облачная погода. В этот день петербуржцам стоит захватить на улицу зонт, так как есть вероятность дождя.

Столбики термометра покажут +4...+6 градусов в дневное время. Ветер юго-западный от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 762 мм ртутного столба.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 18 марта в городе Петра была ветренная погода. Периферия североатлантического циклона обеспечила облачность и плюс.