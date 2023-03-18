Петербуржцы стали чаще посещать тетары

Петербуржцы стали чаще тратить деньги на поход в театр. За минувшую зиму билеты на театральные постановки и прочие мероприятия покупали на 40% больше.

Билетные агрегаторы поделились, сколько у жителей культурной столицы ушло денег на развлекательные мероприятия за зиму. Средний чек в городе вырос. По разным данным рост составил от 20 до 40% в сравнении с прошлой зимой. Об этом пишет Neva.Today.

Большинство предпочитали посещать театральные постановки. От общего числа таких 43%. Также 15% горожан ходили на концерты, на классику и детские мероприятия по 12%. Меньше всего посещали выставки и мюзиклы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что больше половины жителей Северной столицы выступают за создание театров в городских школах. Так, данную идею поддержали 52% петербуржцев, а также 61% родителей.