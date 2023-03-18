Специалист рассказал петербуржцам, как не попасть на сайт мошенников

Кибербезопасность в наши дни является очень важной и неотъемлемой частью посещения Сети. Перед онлайн-покупками предварительно необходимо убедиться в “чистоте” сайта, ведь ничего не стоит нарваться на мошенников. Эксперт рассказал петербуржцам, как определить мошеннический сайт.

Как пишет “МК в Питере”, глава регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков объяснил, что мошенники научились мастерски подделывать сайты, копируя все до мелочей. Чтобы не оказаться на таком сайте на компьютере необходимо иметь антивирусное ПО.

Также стоит тщательно изучать домен. Несмотря на схожесть с оригинальным сайтом, там могут быть мелочи, указывающие на подделку. Например, орфографические ошибки, тире, лишние точки и прочее.