Петербуржцам рассказали, какие овощи стоит добавить в рацион в марте

С наступлением марта происходит переход от одного сезона к другому и важно включить в свой рацион продукты, которые окажут пользу для организма в этот период. Петербуржцам рассказали об полезных мартовских овощах.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Петербурга, в первую очередь стоит обратить внимание на репчатый лук. Он содержит много фитонцидов и обладает противомикробными свойствами. Самым полезным считается сырой лук, так как в нем максимально представлены все лечебные элементы.

Стоит, однако, помнить, что употребление лука должно быть в меру. Съев его чересчур много, можно не помочь здоровью, а наоборот навредить ему. Также лук является уникальным природным антибиотиком, помогающим с лечением простуды.

Также стоит вспомнить про полезные свойства хрена. В его корне много полезных компонентов и минералов. Также в самом хрене и его ботве много аскорбиновой кислоты. А в соке содержится лизоцим, который имеет антибактериальный эффект.

Также среди полезных в межсезонье продуктов специалисты посоветовали включить в рацион сельдерей, чеснок и пастернак.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что специалисты предупредили о том, что навязанные ограничения в рационе питания ребенка, могут привести к проблемам со здоровьем.