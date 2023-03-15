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Зарубежный девелопер Logicor продал крупный складской комплекс в Шушарах

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Европейская компания Logicor продала комплекс «Вэйлкорп», расположенный в Шушарах. Покупателем выступила фирма Central Properties.

Сумма сделки не разглашается, однако эксперты оценивают данный объект в 1,7-3 миллиарда рублей. Стоит отметить, что «Вэйлкорп» является единственным активом европейской компании в России. Об этом пишет “Ъ”.

По словам члена совета директоров Central Properties Алексея Сивякова, «Вэйлкорп» внесут в закрытый паевой инвестиционный фонд Parus Asset Management и предложен частным инвесторам.

Объект имеет площадь более 41 тысячи «квадратов» и введен в эксплуатацию в 2008 году. Он расположен на Московском шоссе в Шушарах в четырех километрах от КАД.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что датская транспортно-логистическая Maersk передала новому владельцу свои площадки в Санкт-Петербурге и Новороссийске покинов окончательно Россию.

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