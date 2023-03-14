С 15 марта в Петербурге вступает в силу запрет выхода на лед

В Петербурге меняется погода. Наступление оттепели делает ледовое покрытие опасным для жизни. Горожан проинформировали о запорете выхода на лед рек и каналов города.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, с 15 марта, с понедельника, вступает в силу запрет на выход на ледовое покрытие водоемов, расположенных в черте города.

За нарушение данного запрета предполагается административная ответственность в виде штрафа в размере от тысячи до пяти тысяч рублей.

Также с 15 марта будут усилены рейды по акватории города с целью мониторинга льда и выявления нарушителей.

Горожанам напомнили, что выход на лед представляет высокий риск для жизни.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в МЧС горожан предупредили, что 14 марта до вечера действует "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра.