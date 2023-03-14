В Петербурге за сутки от COVID-19 умерло 8 человек

Каждый день обновляются данные по новым случаям заражения коронавирусной инфекции. В Петербурге за последние сутки число заболевших COVID-19 превысило 1 100 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на вторник, 14 марта, в городе Петра за последние 24 часа коронавирус выявили у 1 137 человек. Накануне число зараженных составляло 1 168 человека. За сутки было с коронавирусом госпитализировали 135 человек. Выздоровело — 958 человек.

За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции в медучреждениях Северной столице умерло 8 пациентов. За все время с начала пандемии в городе вирус унес жизни 37 255 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в городе на Неве резко выросло число заболевших ОРВИ и гриппом.