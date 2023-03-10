В Петербурге число выздоровевших превысило число заболевших COVID-19 за сутки

Каждый день обновляются данные по новым случаям заражения коронавирусной инфекции. В Петербурге за последние сутки число заболевших COVID-19 оказалось ниже, чем число выздоровевших.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на пятницу, 10 марта, в городе на Неве за последние 24 часа коронавирус был выявлен у 1 291 человека. Накануне число зараженных было ниже и составляло 1 174 человека. За сутки было с коронавирусом госпитализировали 11 человек. Выздоровело — 1 561 человек.

За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции в медучреждениях Северной столицы умерло 11 пациентов. За все время с начала пандемии в городе вирус унес жизни 37 215 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге резко вырасло количество зараженных гриппом и ОРВИ.