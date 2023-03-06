Врач-гастроэнтеролог рассказал петербуржцам о опасных последствиях проигнорированного гастрита

В России за год регистрируют 40 тысяч новых случаев заболевания раком желудка. Такой показатель может свидетельствовать о том, что многие люди игнорируют проблемы и беспокойства, связанные с этим органом, и оттягивают поход к врачу. Специалист рассказал петербуржцам, как вовремя уберечься от серьезных последствий.

По словам гастроэнтеролога Вялова, онкология желудка возникает из-за бактерии хеликобактер. Она способствует развита гастрита, который в конечном счете может привести к раку. Поэтому запускать или откладывать лечение гастрита нельзя. Об этом пишет "МК в Новгороде".

Врач отметил, что хеликобактер передается от человека к человеку. Он спокойно “живет” в желудке, разрушая его слизистую. Человек при этом не испытывает какие-либо симптомы.

Чтобы выявить бактерию, пациенту нужно пройти обследование. При этом не стоит пить таблетки против кислотности перед сдачей анализа.