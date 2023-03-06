Два петербургских автозавода перезапустят производство до конца 2023 года

На двух автомобильных заводах в Петербурге в течение 2023 года будет перезапущено производство. Город продолжает работу над тем, чтобы решить проблему с остановленным автопромом.

Как пишет Агентство Бизнес Новостей, на сегодняшний день автопром остается единственной остановленной отраслью в Петербурге. В связи с этим власти Северной столицы стараются найти пути для решения данного вопроса.

Известно, что уже есть наработки минимум по двум автозаводам. Один из них начнет работу уже в ближайшее время. По плану до конца года оба завода должны возобновить производство автомобилей.

Напомним, что в сентябре 2022 года японский автоконцерн Toyota решил закрыть свой завод в городе на Неве, а корейская компания Hyundai приостановила производство и начала искать покупателей для своей производственной площадки в Петербурге. А завод японской автокомпании Nissan перешел “АвтоВАЗу”