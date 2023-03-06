На Петроградке на месте H&M откроют три магазина локальных брендов

На месте ушедшего с российского рынка H&M в Петербурге откроются три магазина локальных брендов. Они появятся на Петрогдке в помещении, где находилась одна из крупнейших точек зарубежной сети.

На Большом проспекте Петроградской стороны 59, ранее располагался один из самых крупных в городе магазинов шведского бренда H&M. В помещениях сделана качественная отделка, высокие потолки и большие ветрины. Рядом имеется парковка. Об этом сообщает телеканал 78.

Теперь там расположатся три отечественных магазина: сеть салонов «Кенгуру», женская обувь и аксессуары «Эконика», а также магазин одежды 2MOOD.

При подборе арендаторов учитывалась сложившаяся ретейл-зона брендов и целевая аудитория локации.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что тренер и экс-игрок сборных России и СНГ Сергей Киряков высказал мнения о создании в России собственных "умных" кроссовок.