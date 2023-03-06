В начале рабочей недели петербуржцам пообещали снег и низкое атмосферное давление

Несмотря на то, что по календарю уже пятый день, как началась весна, зимняя погода не спешит покидать Петербург. Так, начало новой недели встретит петербуржцев небольшим морозом и снегом.

В понедельник, 6 марта, на погодные условия окажет влияние центральная часть малоподвижного циклона, который сохранит облачную и зимнюю погоду со снегом и гололедицей на дорогах. Об этом рассказал ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале.

В этот день в городе на Неве температура воздуха опуститься до 0...-2 градусов, а по Ленобласти до 0...-5 градусов. Также ожидается юго-западный ветер от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 746 миллиметров, что ниже нормы.

Во вторник, 7 марта, в городе похолодает еще сильней. Так, температура воздуха опуститься до -1...-3 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 5 марта из-за тыловой части обширного циклона в городе обильно шел снега, а на догорах была гололедица.