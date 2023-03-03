На набережной Обводного канала завершили первый этап модернизации освещения

В Петербурге проводят модернизацию системы освещения набережной Обводного канала. На данный момент завершен первый этап и на участке от Невы до Лермонтовского проспекта уже установлено 493 консольных светодиодных светильника.

Как передает brif, всего на набережной Обводного канала планируют обновить 1 298 фонарей, в рамках поэтапной модернизации системы уличного освещения. На данный момент завершен первый этап, на котором специалисты установили 493 новых консольных светодиодных светильника вдоль нечетной стороны набережной на участке от Невы до Лермонтовского проспекта.

Новые фонари лучше освещают проезжую часть. Отмечается, что на 25 Вт понизилась мощность потребления светильников, однако при этом соблюдены нормируемые показатели освещенности.

Полностью модернизировать освещение по протяженности всей набережной Обводного планируют к 2025 году.