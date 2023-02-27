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В четырех районах Петербурга увеличили число автобусов

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© Фото: Baltphoto

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В еще четырех районах Петербурга улучшили транспортное обслуживание. Так, пять автобусных маршрутов были усилены движением автобусов с 27 февраля.

На маршрутах №151 и №152 увеличилось число рейсов до 98 и 107 соответственно. На 151-м маршруте сократился интервал до 9-10 минут в вечернее время, а на 152-м — до 6-7 минут в утренние часы. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту.

Также по просьбам работников Балтийского завода и для удобства жителей Васильевского острова, увеличили число автобусов №№ 151 и 152. Данные кольцевые маршруты являются востребованными у пассажиров и перевозят людей от завода к станциям метро.

В Калининском и Красногвардейском районе было усилено движение на маршруте №28 от Белорусской улицы до Финляндского вокзала. В утренние часы время ожидания сократилось до 12-13 минут, а вечером — до 12-16 минут.

Также в будние дни увеличили до 185-ти количество рейсов автобуса №271, а в выходные — до 119-ти. Интервал движения на этом маршруте сократился до 10-12 минут.

Маршрут №545 в Пушкинском районетакже был усилен. За счет этого здесь интервал сократился до 30-48 минут.

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