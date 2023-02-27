Более взрослые петербуржцы с доходом выше среднего чувствуют себя увереннее при собеседовании

Среди петербуржцев при собеседовании более уверено себя чувствуют люди старше 45 лет и имеющие доход выше среднего.

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob в ходе опроса выяснили, насколько уверены в себе жители города на Неве при собеседовании во время устройства на работу. Уверенность респонденты оценивали по пятибалльной шкале. Так, 32% опрошенных не сомневаются в себе. Четыре балла поставили 36% горожан и каждый пятый (21%) выбрал три балла из пяти.

Два и один балл выбрало не так уж много респондентов. Всего в сумме вышло 5% горожан.

Также отмечается, что возраст соискателей влияет на их уверенность во время собеседования. Так, респонденты до 34 лет оценивают степень уверенности на 3,4 балла. А опрошенный старше 45 — на 4,2.

На уверенность растет и уровень доходов. Те, кто зарабатывает более 80 тысяч рублей, чувствуют себя увереннее чем те, кто получает меньше.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что каждый второй мужчина в Северной столице хочет зарабатывать до 120 тысяч рублей.