Петербург не вошел в топ-10 культурных городов страны

Аналитики высшей школы экономики провели аналитическое исследование городов с высоким культурном капиталом. По итогам исследования Петербург, Культурная столица страны, не попал даже в топ-10 городов.

Город на Неве, несмотря на свой статус, занял лишь 13-е место среди регионов с самым высоким культурном капиталом. Ою этом пишет Neva.Today.

По результатам исследования, в десятку самых культурных городов вошли Петрозаводск, Белгород, Томск, Архангельск, Вологда, Саранск, Якутск, Калининград, Екатеринбург и Иркутск.

Отмечается, что у небольших городов больше шансов для культурного развития, что специалисты связывают с большим количеством свободного времени горожан.

Топ составляли на основе анализа 78 населенных пунктов с населением от 250 тысяч человек

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что город на Неве стал лидером среди регионов, в которых модно отведать самые вкусные десерты.