Самолет из Петербурга задерживается в калининградском аэропорту "Храброво"

Самолет из Петербурга задерживается в Калининградском аэропорту “Храбово”. Рейс сместили на два часа.

Как передает “МК в Калининграде”, 23 февраля, согласно расписанию, авиарейс Санкт-Петербург — Калининград должен был прибыть в 14:10. Однако самолет задержался и теперь время посадки — 16:10.

Информация об изменении появилась на онлайн-табло аэропорта “Храброво”. Известно, что рейс осуществляет авиакомпания “Россия”, тип самолета — Superjet. Рейс, запланированный на 17:05, а также обратные, прибудут согласно расписанию.

Ранее мы писали, что из Азербайджанского города Гянджа будут запущены прямые рейсы в Петербург с 17 марта этого года.