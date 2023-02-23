Роскосмос назвал дату запуска российской миссии на Луну

В Роскосмосе анонсировали запуск российской миссии на Луну. Автоматическая станция “Лкна-25” будет запущена в середине лета текущего года.

Как передает тв360, станция “Луна-25” станет первым российским аппаратом в современной истории страны, отправленным на спутник Земли. Целью проекта послужит исследование южного полюса Луны.

Как отметили в Роскосмосе, запуск аппарата “ с учетом астрономического „окна“ в 2023 году запланирован на 13 июля.

На сегодняшний день в России продолжаются работы над национальной орбитальной станции. В данный момент 30 организаций разрабатывают ее эскизное проектирование. На других этапах к работе планируют подключить около сотни предприятий.