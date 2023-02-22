Среди мужчин каждый второй петербуржец хочет зарабатывать до 120 тысяч рублей

В Петербурге мужчины чаще всего хотят работать водителями, программистами и менеджерами по продажам. А каждый второй мужчина желает зарабатывать до 120 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе hh.ru, аналитики сервиса установили, что по активности в поиске работы среди мужской части населения Северная столица занимает второе место после Москвы.

В тройку лидеров среди профессий, которыми интересуются петербуржцы, вошли менеджер по продажам, водитель и программист. Также у петербуржских мужчин востребованы профессии начальника производства, сисадмина, курьера, аналитика и другие.

При этом мужчины Северной столицы запрашивают высокую зарплату. Так, каждый второй хочет получать не менее 120 тысяч рублей. Чуть более трети рассчитывают на зарплату не менее 50 тысяч и каждый 10-й – до 180 000 рублей

Отмечается также что соискатели-мужчины чаще стремятся работать на удаленной работе. Каждый четвертый ищет работу вне офиса.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что заработная плата сотрудников в компаниях Петербурга увеличилась на 11% за 2022 год.