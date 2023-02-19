В воскресенье в Петербурге сохранится морозная и облачная погода

В Петербурге сохранится легкий мороз и снова пройдет снег. Небо над городом будет затянуто плотной завесой из облаков, так что горожане вновь не увидят солнечные лучи.

В городе на Неве в воскресенье, 19 февраля, погоду сформирует центр циклонического вихря, за счет которого сохранится облачная погода и снова выпадет снег. Об этом рассказал ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Также сохранятся морозы: в этот день похолодает до -3...-5 градусов. По Ленинградской области столбики термометров покажут -2...-7 градусов.

Ветер восточный от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 747 мм ртутного столба.

В начале рабочей недели, 20 февраля, днем температура воздуха опустится до -4...-6 градусов, местами пройдет небольшой снег.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 18 февраля, в субботу, в городе гулял сильный ветер доходивший до 18 метров в секунду.