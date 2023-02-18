Петербуржцы смогут создать флорариумы на фестивале “Сиреневая терапия” в Ботаническом саду

Весна в гооде на Неве начнется с ярких, цветочных событий. Так, в петербургском Ботаническом саду открылся фестиваль, на мастер-классах которого горожане и гости Северной столицы смогут к 8 марта и 23 февраля собрать в качестве подарка флорариумы.

Как передает Neva.Today, фестиваль “Сиреневая терапия” стартовал в субботу, 18 февраля. Он будет проходить вплоть до 12 марта. В Зеленом домике на протяжении всего времени проведения мероприятия можно будет посетитель мастер-классы по созданию композиций из суккулентов, которые могут стать отличным подарком для близких людей.

Также там можно будет приобрести готовые изделия мастеров на ярмарке, которая пройдет с 3 по 12 марта.