  • 19 Февраль 2023
USD 18.02.2023 74.7588 -0.0050
USD ММВБ 00:05 74.8333  
EUR 18.02.2023 79.6104 -0.3660
EUR ММВБ 00:05 80.0844  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Петербуржцам рассказали о негативном влиянии использования смартфона перед сном

Автор:


© Фото: pxhere

Темы дня

В ходе аналитических исследований специалисты выяснили, какие последствия вызывает долгое использование телефона перед сном.

Как передает AllNW, американская платформа оценки сна проанализировала данные более двух тысяч человек, дабы выяснить, какое явление оказывает смартфон на сон, если им долго пользоваться перед ночным отдыхом.

Оказывается, те, кто долго используют телефон перед тем, как пойти спать, испытывают прокрастинацию сна. В таких случаях человеку требуется гораздо больше времени, чтобы заснуть. Кроме того, у таких людей сокращался период быстрой фазы сна на 14 %.

Всего же были выделены четыре основные проблемы, которые могут быть вызваны использованием гаджетов перед сном. Во-первых, у людей ослабевает цилиарная мышца, что приводит к усталости глаз и проблемам со зрением.

Также синий свет экрана длиннее ультрафиолетовых волн негативно влияет на кожу, сокращая в ней синтез коллагена и эластина, провоцируя ее преждевременное старение.

Также мерцание экрана не позволяют мозгу расслабиться в полной мере, что часто приводит к мигреням.

Также “залипание” в телефон перед сном нередко вызывает проблемы с суставами, так как человек часто наклоняет голову, напрягая шейный отдел позвоночника. Не стоит забывать и про активную работу пальцев, что также со временем портит суставы.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram