Петербуржцам рассказали о негативном влиянии использования смартфона перед сном

В ходе аналитических исследований специалисты выяснили, какие последствия вызывает долгое использование телефона перед сном.

Как передает AllNW, американская платформа оценки сна проанализировала данные более двух тысяч человек, дабы выяснить, какое явление оказывает смартфон на сон, если им долго пользоваться перед ночным отдыхом.

Оказывается, те, кто долго используют телефон перед тем, как пойти спать, испытывают прокрастинацию сна. В таких случаях человеку требуется гораздо больше времени, чтобы заснуть. Кроме того, у таких людей сокращался период быстрой фазы сна на 14 %.

Всего же были выделены четыре основные проблемы, которые могут быть вызваны использованием гаджетов перед сном. Во-первых, у людей ослабевает цилиарная мышца, что приводит к усталости глаз и проблемам со зрением.

Также синий свет экрана длиннее ультрафиолетовых волн негативно влияет на кожу, сокращая в ней синтез коллагена и эластина, провоцируя ее преждевременное старение.

Также мерцание экрана не позволяют мозгу расслабиться в полной мере, что часто приводит к мигреням.

Также “залипание” в телефон перед сном нередко вызывает проблемы с суставами, так как человек часто наклоняет голову, напрягая шейный отдел позвоночника. Не стоит забывать и про активную работу пальцев, что также со временем портит суставы.