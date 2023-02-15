В Петербурге реконструируют транспортный узел на въезде в Кронштадт

В Петербурге будет реконструирован транспортный узел на въезде в Кронштадт. Реконструкция будет проходить до 2025 года.

На первом этапе подрядчик приступил к организации въездов и подготовке строительной площадки для обеспечения работы техники. Реконструкция позволит увеличить пропускную способность развязки. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя России.

Завершить работы планируют к 2025 году. На период реконструкции движение транспорта на этом участке будет осуществляться в штатном режиме.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге планируют построить четырехполосный участок на Цитадельском шоссе. Также реконструируют участкок дороги от Комплекса защитных сооружений до Цитадельской дороги на Кронштадтском шоссе.