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В Петербурге реконструируют транспортный узел на въезде в Кронштадт

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© Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

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В Петербурге будет реконструирован транспортный узел на въезде в Кронштадт. Реконструкция будет проходить до 2025 года.

На первом этапе подрядчик приступил к организации въездов и подготовке строительной площадки для обеспечения работы техники. Реконструкция позволит увеличить пропускную способность развязки. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя России.

Завершить работы планируют к 2025 году. На период реконструкции движение транспорта на этом участке будет осуществляться в штатном режиме.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге планируют построить четырехполосный участок на Цитадельском шоссе. Также реконструируют участкок дороги от Комплекса защитных сооружений до Цитадельской дороги на Кронштадтском шоссе.

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