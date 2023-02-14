Весной “Аэрофлот” запустит прямые рейсы в Сочи из Петербурга

В конце весны, в сезон начала отпусков, из Петербурга можно будет добраться до Сочи рейсами авиакомпании “Аэрофлот”. Полеты начнутся с 26 марта.

Полеты на черноморский курорт из города на Неве будут осуществляться с 26 марта на самолетах A320. По мимо Петербурга, также будут организованы прямы рейсы в Сочи из Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Омска, Новосибирска, Тюмени и Челябинска. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Также, как пишет “МК в Калининграде”, в апреле текущего года прямые рейсы будут доступны из Оренбурга в Калининград. Перелеты будут организованы компанией Nordwind и будут осуществляться по вторникам и субботам на самолетах Boeing 737−800.