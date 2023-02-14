Эксперт оценил будущее "умной" обуви и одежды российских производителей

На фоне санкций российские производители одежды и обуви получили дополнительный толчок на развитие. Так, недавно были выпущены в одном экземпляре кроссовки, с вентиляцией, подогревом и массажем. Модель была разработана отечественным производителем. Однако, по мнению экспертов, такая обувь вряд ли сможет хорошо себя зарекомендовать.

Как пишет Brif, эксперты выразили сомнения по поводу того, что такая модель сможет прижиться. Также они сомневаются, что российские производители смогут преуспеть в создании умной одежды в ближайшее время.

Так, тренер и экс-игрок сборных России и СНГ Сергей Киряков, что функционал умных кроссовок не так уж важен и нужен для профессиональных спортсменов. Также он не считает, что у инновационной модели есть хорошая перспектива на коммерческий успех в будущем.

Вместе с тем Киряков уверен, что производители не только кроссовок, но и одежды в России не могут пока тягаться с мировыми брендами. По его словам, у отечественных производителей есть потенциал на выход на мировой рынок, но для этого нужно приложить огромные усилия.