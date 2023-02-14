Петербуржцам пообещали потепление до +2 градусов и отсутствие осадков на 14 февраля

В Северной столице продолжается потепление, температура воздуха окажется выше климатической нормы. Также мала вероятность выпадения осадков.

Как сообщил ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, 14 февраля, во вторник, на погодные условия в Петербурге будет оказывать влияние гребень антициклона, который вытянувшись с запада, обеспечит облачную погоду и сократит до минимума вероятность осадков.

В городе потеплеет до +1...+3 градусов. По Ленобласти температура составит -2...+3 градуса. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 770 мм ртутного столба, что выше нормы.

Рвнее Санкт-Петербург.ру сообщал, что синоптик Александр Шувалов рассказал, когда следует ожидать солнца в Петербурге на неделе.