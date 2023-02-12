Юрист прокомментировала предложение лишать маткапитала родивших за границей россиянок

После ситуации, когда в аэропорту Аргентины задержали двух беременных россиянок, а затем впустили в страну, депутат госдумы Виталий Милонов предложил лишать маткапитала тех жительниц России, что решили рожать за рубежом.

Задержанные в аргентинским аэропорту женщины, якобы хотели получить гражданство Аргентины для детей, чтобы потом получить его самим. Однако стоит отметить, что причины для родов за пределами России могут оказаться совершенно разными.

В разговоре с тв360 юрист, адвокат, специалист по семейному праву, основатель общественного движения “Права родителей” Виктория Дергунова рассказала, что основная суть маткапитала в том, чтобы поддержать семью. Его выделяют не матери, а семье. И дети не могут нести ответственность за то, где мама решила их родить.

Тем более, как подмечает юрист, бывают форс-мажоры, когда беременная женщина, находящаяся за границей, планировала родить по возвращению домой, но по медицинским показаниям не смогла этого сделать. Преждевременные роды вряд ли могут быть связаны с целенаправленным получением второго гражданства.

К тому же доказать, что женщина уехала рожать за границу только из-за перспективы двойного гражданства, достаточно проблематично.