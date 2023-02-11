В поликлиниках Калининского района будут принимать в выходные и праздничные дни

В Калининском районе Северной столицы скорректировали график работы поликлиник так, чтобы горожане имели возможность посетить врача в выходные и праздничные дни. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

По новому графику будут работать терапевты и узкопрофильные врачи-специалисты. Также теперь можно будет сдать анализы в районных поликлинических учреждениях в выходные и праздники.

Главврачам и отделу здравоохранения Калининского района поставлена задача изыскать в бюджете дополнительные средства для заполнения вакансий в поликлиниках.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в 2023 году в Петербурге пациентов начнут принимать еще четыре новые поликлиники.