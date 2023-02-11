Более чем в 10 районах Петербурга поставят 48 новых светофоров

В Петербурге в 12 районах установят 48 новых светофоров. Также будет благоустроены и модернизированы несколько десятков уже установленных светофоров.

Новые светофорные объекты в 2023 году появятся в общей сложности в 12 районах года — в Адмиралтейском, Выборгском, Калининском, Кировском, Красногвардейском, Красносельском, Курортном, Московском, Невском, Приморском, Пушкинском и Центральном. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Кроме этого, еще 51 светофор будет модернизирован. После обновления устройства регулирования будут соответствовать современным стандартам, а также специалисты благоустроят прилегающие к ним территории.

Работы начнут уже в марте, а завершить их планируют к ноябрю этого года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, в Северной столице что комплексами фотовидеофиксации было зафиксировано более 480 тысяч нарушений ПДД за январь.