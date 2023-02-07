Петербуржцев предупредили о новой уловке производителей "молочки"

Петербуржцы стали выражать в социальных сетях свое негодование относительно того, что производителей молочной продукции указывают на упаковках не объем, а вес. Таким образом производитель скрывает уменьшение количества продукта.

Как передает Петроград, указывание веса вместо объема на пачке молока — является нарушением. В петербургском Роспотребнадзоре пояснили, что требования относительно указания маркировки пищевой продукции прописаны в техническом регламенте. Если продукт имеет пастообразную или вязкую констенстенцию, то производитель должен указывать массу, либо массу. Если продукция жидкая, то на упаковке должен быть указан объем.

Отмечается также, что при этом допустимо использование двух величин для указания количества пищевой продукции. Например, масса и количество штук, масса и объем.