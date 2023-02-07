Роспотребнадзор проверит Wildberries на законность платы за обратный возврат

Роспотребнадзор проверит, законно ли маркетплейс Wildberries ввел оплату за возврат качественного товара в случае, если отказывается от него.

Как пишет Агентство Бизнес Новостей, представители «Общественной потребительской инициативы» направили письмо в Роспотребнадзор, в котором попросили проверить законность веденной интернет-магазином Wildberries платы за возврат качественного товара.

Положение данной нормы применимо в тех случаях, когда покупатель отказывается от товара, который доставили непосредственно до его пребывания или места жительства.

Представители организации просят проверить законно ли маркетплейс взымает с клиента 75-100 рублей, если тот отказывается от одной единицы качественного товара.