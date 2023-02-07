Известный российский ученый и телеведущий Николай Дроздов был выписан из больницы, куда попал с переломами ребер.

Как передает тв360, Дроздов отправился домой после лечения в медучреждении. Как отметил сам телеведущий, “все заросли трещины и переломы — можно ехать домой”.

Его дочь Елена Дроздова отметила, что семья будет помогать Николаю в прохождении реабилитации. Пока что у Дроздова сохраняется слабость, но его настрой позитивный. Отмечается, что восстановление будет длительным. Ведущему нужно будет делать ЛФК.

Напомним, что в конце прошлого месяца Дроздов был госпитализирован с переломами ребер. Мужчина поскользнулся на улице, но не сразу обратился к врачам. В итоге после госпитализации его перевели в реанимацию, так как одно из ребер повредило легкое.