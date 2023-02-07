В Петербурге запустили производство "ирландского виски"

В Санкт-Петербурге после ухода крупных зарубежных компаний группа Ladoga запустила производство так называемого “ирландского виски” под своей маркой.

Производить алкогольный напиток будут з зерновых и солодовых ирландских дистиллятов, выдержанных в дубовых бочках более трех лет. Компания рассчитывает на хороший спрос в связи с тем, что из России ушли крупные компании, производившие напиток. Об этом пишет АБН.

Напомним, что группа Ladoga состоит из нескольких компаний и имеет свою производственную площадку.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что за прошедший, 2022-й, год в Северной столице появились 13 новых брендов одежды. По мимо отечественных, среди них есть и зарубежные компании.