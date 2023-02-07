Зависший над Петербургом теплый атмосферный фронт обеспечит снег на северо-западе

В Санкт-Петербурге сохранится небольшой минус, а также местами пройдет снег. Однако в скором времени в городе уже будет наблюдаться плюсовая температура. Атмосферное давление все еще остается значительно выше нормы.

Во вторник, 7 февраля, Петербург окажется под влиянием теплого атмосферного фронта. За счет этого в городе погода будет преимущественно облачной, а также местами, в основном на северо-западе, пройдет небольшой снег и образуется гололедица. Об этом сообщил ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале.

В этот день столбики термометра остановятся на отметке в 0...-2 градуса. По Ленинградской области температура составит 0...-5 градусов. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление все также будет выше нормы и составит 776 мм ртутного столба.

В среду, 8 февраля, потеплеет до +2 градусов, а также возможны небольшие осадки.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что синоптик Александр Шувалов рассказал о предстоящих температурных качелях, которые будут наблюдаться на протяжении недели.