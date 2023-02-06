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Треть петербуржцев пожаловались на усталость от работы

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© Фото: unsplah

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Петербург стал вторым городом среди регионов, где люди хронически устают от работы. Так, более трети петербуржцев пожаловались на каждодневную усталость от рабочей рутины.

Согласно исследованию, проведенному специалистами сервиса по поиску работы hh.ru, 34% опрошенных горожан чувствуют хроническую усталость от работы. На усталость чаще жалуются женщины. Больше всего от работы выматываются работники сферы маркетинга и PR, научные работники и IT-специалисты. Под конец рабочей недели больше всего устают бухгалтеры и финансисты.

Никакой рабочей усталости при этом не испытывают работники транспортной сферы, а также работники производственного сектора.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что жители Петербурга рассказали, что стали реже перерабатывать и меньше уделять время рабочим задачам в личное время.

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