Лучшая защита от раковых заболеваний – своевременная диагностика

4 февраля – Всемирный день борьбы против рака. Ежегодно в России от онкологии погибает 300 тысяч человек. Из них 54 процента составляют мужчины, 46 процентов — женщины. Причинами высокой смертности является несвоевременная диагностика.
Не будем смотреть на мир через призму розовых очков: полностью защититься от рака невозможно, но его можно предупредить. Это постоянно повторяют врачи, призывая людей на регулярной основе проводить обследования своего организма. Завотделением противоопухолевой лекарственной терапии стационара московской «Коммунарки» Елена Глазкова рассказала, что может привести к образованию злокачественных опухолей. По ее словам, в первую очередь это вредные привычки: курение, в том числе электронных сигарет и любовь к алкоголю. Кроме того, рак может появиться у людей, страдающих, ввиду неправильного образа жизни, ожирением.
«Виновником развития опухолей зачастую называют ожирение. Однако оно не столько повышает риск развития рака, сколько увеличивает риск его рецидива, потому что наша жировая ткань умеет вырабатывать инсулиноподобный фактор роста, под влиянием которого некоторые виды опухолевых клеток начинают более активно делиться. Это относится в первую очередь к гормонозависимым формам опухолей, например, раку молочной железы, раку эндометрия у женщин», – пояснила Глазкова.
Тем не менее, крайне важно следить за своим питанием и вести активный образ жизни. Известное выражение «мы – это то, что мы едим» на самом деле несет в себе очень важный смысл. Многие недооценивают это, но грамотно выстроенный, сбалансированный рацион может в большинстве случаев решить проблемы со здоровьем, а в случае с онкологией – помочь поддержать организм в трудный период и быстрее восстановиться. С этой целью в Городской клинической онкологической больнице №1, например, пациентов кормят индивидуальными лечебными рационами. Это уникальный элемент системы столичного здравоохранения и, в то же время, инновационный метод организации питания. Он заключается в том, что поднос со сбалансированной едой приносят больному прямо в палату. Меню для таких рационов составляют диетологи и нутрициологи, оно всегда соответствует назначенному врачом диетическому столу. Готовят такие рационы профессиональные повара профильного комбината. Так что еда получается не только полезной, но еще и невероятно вкусной.
Вот уже три года в столице внедрен новый стандарт онкологической помощи. В его основе – комплексный подход, максимальное внимание к каждому пациенту, а также новейшие технологии и лекарственные препараты. За это время выявление рака на ранних стадиях выросло на 65 процентов.
Лучшая защита от раковых заболеваний – своевременная диагностика
© Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев
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4 февраля – Всемирный день борьбы против рака. Ежегодно в России от онкологии погибает 300 тысяч человек. Из них 54 процента составляют мужчины, 46 процентов — женщины. Причинами высокой смертности является несвоевременная диагностика.
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