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Стало известно, станет ли трасса «Скандинавия» платной после ремонта

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© Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

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В Ленобласти на федеральной трассе А-181 «Скандинавия» проходят работы по реконструкции. На данный момент специалисты уже реконструировали участок с 47-го по 100-й километры.

Как пишет “МК в Ленобласти”, со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад», основный сложности были вызваны тем, что во время ремонта дорогу не перекрывали и по ней продолжал ездить транспорт.

На трассе производят реконструкцию частей моста, путепроводов в составе развязок и пешеходных переходов. Работы велись даже при отрицательных температурах.

Также специалисты осуществляют укладку новых водопропускных труб, а также обустраивают системы водоотведения, канализации, переустраивают линии энергоснабжения, сети связи, монтируют искусственной освещение.

Также дорожники рассказали, что после окончания работ не предполагается делать проезд по «Скандинавии» платным.

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