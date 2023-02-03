На Петровском острове появится коллектор для очистки стоков в Ждановку и Малую Неву

В Петербурге приступили к строительству коллектора на Петровском острове. Новый коллектор позволит убрать прямые стоки в реку Ждановку и Малую Неву и переключить их на Северную станцию аэрации.

Как сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы, реализация этого проекта даст возможность полностью обеспечить очистку сточных вод острова, а также улучшить экологическую обстановку в Петроградском районе.

Будущий коллектор будет обладать протяженностью почти в два километра и диаметром 800 на 1 500 миллиметров. Также специалисты проведут 2,4 километра канализационных сетей и смонтируют камеры для принятия стоков.

В данный момент проходят работы по разработке котлована камеры и креплению шпунтового ограждения.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцам на уровне законодательства могут запретить сливать отходы в канализацию.