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В конце недели в Петербург вернулась зимняя погода со снегом и небольшим морозом

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© Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

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В Петербурге снова наблюдается зимняя погода. В конце рабочей недели вновь выпадет снег, а температура воздуха опустится на еще пару градусов ниже.

В Северной столице в пятницу, 3 февраля, погодные условия все также будет определять тыловая часть циклона, за счет чего сохранится облачная погода и снова будут наблюдаться осадки в виде небольшого снега. Об этом рассказал ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Температура воздуха будет несколько ниже, в сравнении с прошлым днем, и составит -2...-4 градуса. По Ленобласти температурные значения составят -1...-6 градусов. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит расти и составит 758 миллиметров ртутного столба.

В субботу, 4 февраля, погода в городе на Неве изменится мало.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, в четверг, 2 февраля, в городе наблюдались осадки в виде небольшого снега, что способствовало восстановлению снежного покрова.

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