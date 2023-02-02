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На траулере "Механик Маслак" подняли российский флаг

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© Фото: Telegram-канал Кирилла Полякова

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В Петербурге на рыбопромысловом траулере “Механик Маслак” было осуществлено поднятие государственного флага. С торжественным событием петербуржцев поздравил вице-губернатор города Кирилл Поляков.

В четверг, 2 февраля, в городе на Неве подняли флаг России на траулере “Механик Маслак”. Как рассказал в своем Telegram-канале Кирилл Поляков, этот корабль является одним из самых современных рыбопромысловых судов в мире.

Также вице-губернатор выразил поздравление о передаче судна заказчикам и сообщил, что надеется, что профессионалы рыбного промысла по достоинству оценят современное оборудование и комфортные условия труда на траулере.

Вице-губернатор отметил также, что сегодня все судостроительные предприятия Северной столицы загружены работой. Так, петербургские верфи одновременно строят 60 судов. В прошлом году начали строительство 10 кораблей, на воду спустили девять и еще 10 были переданы заказчикам.

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