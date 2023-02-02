В Петербурге провели совещание рабочей группы по вопросам предстоящей бизнес-миссии в Индию

В Петербурге провели совещание по вопросам бизнес-миссии Петербурга в Индию, которая состоится в сентябре этого года.

Как передает brif, 2 февраля, в четверг, прошло рабочие совещание комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, которое было повешено организации бизнес-миссии города в Индию. В совещании приняли представители из ключевых деловых объединений Петербурга.

Были подняты вопросы для возможного участия предпринимателей в предстоящей бизнес-миссии. А также обсудили поиски подхода для эффективного выявления потребностей как индийской, так и российской сторон.

Отмечается, что совместная работа позволит деловым миссиям охватить большие стратегические спектры и привлечь более крупных предпринимателей к участию, дабы оказать качественное влияние на развитие экономики города.