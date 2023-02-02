В Петербурге автомобилист лишился прав из-за эпилепсии

В Петербурге по иску прокуратуры горожанин, с диагнозом “эпилепсия”, был лишен прав на управление транспортам средством из-за того, что такой водитель может создавать потенциальную угрозу для других участников движения и пешеходов.

Как передает Патрульный Петербурга, прокуратура Невского района проела проверку исполнения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения, в ходе которой было установлено, что петербуржец, страдающий от эпилепсии, имеет действующие водительские права.

Правоохранители сочли, что водитель с таким диагнозом представляет потенциальную опасность на дорогах, так как внезапный приступ эпилепсии может спровоцировать опасную ситуацию и, в худшем случае, привести к ДТП, в котором могут пострадать люди.

В итоге прокуратура подала иск в суд о прекращении у мужчины действия прав на управление транспортным средством. Суд удовлетворил требования.